Haigerloch Schüler sind die besseren Piraten

Haigerloch. Ganz weg von der Bildfläche sind die 42 Absolventen und Absolventinnen nach ihren schriftlichen und mündlichen Prüfungen natürlich noch nicht. Am Samstag ist noch offizieller Abi-Ball in der Witthauhalle. mit Übergabe der Zeugnisse, Preise und Belobigungen.

"Piraten", heißt das Motto des Abitursjahrgangs. Vermutlich in Anlehnung an die immer noch schwer angesagte Filmreihe "Fluch der Karibik" mit Oberpirat Captain Jack Sparrow. Und um alles, was ein waschechter Pirat eben so können muss, drehte sich deshalb auch der Abi-Scherz mit einem großen Teil des Lehrerkollegiums und vielen jüngeren Schülern als Zuschauern auf den Treppen beim Schulsportplatz.

Sieben Wettkämpfe, bei denen Schülerteams aus allen Klassenstufen gegen Lehrer und Lehrerinnen antraten, galt es zu bestehen. Bei jedem gewonnen Wettkampf gab es das Stück einer Schatzkarte, die zusammengesetzt letztendlich den Hinweis auf eine verborgenen Schatz lieferte.