Haigerloch Schüler – ein stark gefragter Rohstoff

Diese Umfrage veranlasste das Gymnasium dazu, seine Außendarstellung neu zu gestalten. In einem grafisch und inhaltlich flott konzipierten Flyer fasst das Gymnasium Haigerloch nun seine Angebote und Ziele zusammen. Sortiert nach Klassenstufen kann man übersichtlich alle Bausteine des pädagogischen und fachlichen Konzeptes entdecken. Ebenfalls wird in der kleinen Broschüre das angestrebte Sportprofil vorgestellt, das nebst Naturwissenschaft und Technik (NWT) und Spanisch, das schon bestehende Engagement für den Sport am Gymnasium festigen soll. Wichtige inhaltliche und organisatorische Details finden interessierte Eltern und Kinder auf einer Doppelseite. Und falls danach noch Fragen offen sind, kann man auch die Schulleitung des Gymnasiums kontaktierten. Zu finden ist der neue Flyer des Gymnasiums auf der Website der Gymnasiums. Für die Eltern derzeitiger Viertklässler aus dem Umland werden diese Flyer bei entsprechenden Informationsveranstaltungen vorhanden sein.

Dass in heutiger Zeit zwischen den einzelnen Schultypen und Schulstandorten durchaus ein gewisses Konkurrenzdenken herrscht und Werbung offenbar Not tut, zeigte auch ein Hinweis des Harter Ortsvorstehers Thomas Bieger in der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Er berichtete davon, dass im direkten Umfeld des Haigerlocher Gymnasiums Flyer eines Beruflichen Gymnasiums einer Nachbarkommune und Schokoladennikoläuse verteilt worden seien.

Sein Amtskollege Konrad Wiget aus Stetten empfahl, eine Postwurfsendung mit den neuen Flyern in Empfingen, um dort fürs Haigerlocher Gymnasium zu werben. Hintergrund: Auch für das Gymnasium in Sulz, mittlerweile ein G9-Gymnasium, sind Schüler aus Empfingen interessant. All dies war für Bürgermeister Heinrich Götz ein Indiz dafür, wie groß inzwischen der "Run auf Schüler" ist.

Weitere Informationen: www.gymnasium-haigerloch.de.