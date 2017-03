Haigerloch Schüler biegen eigenen Porsche

Dieser Blick in einen Metallbearbeitungsbetrieb sollte Verknüpfungen schaffen, das theoretisch erlernte Wissen in der Praxis zu beobachten und zu erproben. Weiter stellen derartige Exkursionen auch einen wichtigen Beitrag im Rahmen der Berufsorientierung an der Realschule dar. In einer kurzen Einführung erfuhr die Delegation der Eyachtalschule die Vielseitigkeit der Firma Profilmetall.

Während die eine Gruppe eine Betriebsführung bekam, musste die andere Gruppe aus einem Blechband mit einer Flachzange eine Autokarosserie biegen. Diese Aufgabe wird bei Profilmetall als "Porsche biegen" bezeichnet und ist auch eine fachpraktische Arbeit beim Auswahlverfahren neuer Auszubildender. Sogleich erhielten die Schüler Rückmeldung vom Ausbildungsleiter über den Erfolg ihrer Arbeit. Die mehr oder weniger gelungenen Exemplare durften die Schüler mitnehmen.

Mit einer offenen Gesprächsrunde endete die Betriebserkundung, bei der die Schülerinnen und Schüler Fragen zum Betrieb und zum Auswahlverfahren stellen konnten. Betriebserkundungen stellen einen wichtigen Teil im Rahmen des Technikunterrichts dar und so bot dieser Besuch wertvolle Einblicke in die reale Berufswelt, wodurch die Schülerinnen und Schüler auch bei ihrer Berufswahl unterstützt werden.