Haigerloch Schöne Tradition der Pfingstmesse erhalten

Haigerloch. Dirigent Mike Krell ist mit seinen Sängerinnen und Sängern zufrieden, das ließ er bei der Cäcilienfeier des Kirchenchors Haigerloch, an der er nicht teilnehmen konnte, schriftlich ausrichten. Besonders die Gestaltung der Pfingstmesse mit der Messe Nr. 3 in B-Dur von Franz Schubert sowie "Seht die Herrlichkeit" von Georg Friedrich Händel und "Stimmt an die Saiten" von Josef Haydn bezeichnete er als "beglückend und erbaulich".