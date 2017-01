Haigerloch Schmoll will Steuermann bleiben

Die erste Sitzung der Genossen in Haigerloch stand aber ganz im Zeichen der unerwarteten Nachricht dass Martin Schulz für die SPD als Kanzlerkandidat in den Wahlkampf ziehen wird. "Das hatte kaum einer erwartet", meinte hierzu der SPD-Vorsitzende Manuel Schmoll. Die Freude über Schulz als Kanzlerkandidat war den Genossen deutlich anzumerken. Dem erfahrenen Europapolitiker Schulz traue er zu, die Wahl für die SPD zu gewinnen, so Hans-Jörg Kern.

Neben dem aktuellen Bericht aus dem Gemeinderat und dem kommenden Bundestagswahlkampf im Zollernalbkreis und in Haigerloch berichtete die neue Kreisvorsitzende der AG60+, Sabine Knoop, über die momentanen Themen der SPD-Senioren im Kreis. Wobei sie diese Bezeichnung nicht ganz gelten ließ: "Nicht alle Aktiven der AG60+ gehören schon zu den Ruheständlern", erklärte sie. In der AG60+ können sich alle SPD-Mitglieder ab 60 Jahren engagieren, die Themen hierbei sind jedoch ähnlich weit gefächert wie bei den Jusos, der Jugendorganisation der SPD im Zollernalbkreis.

Abschließend informierte Manuel Schmoll noch über die Termine der SPD in den kommenden Wochen, darunter die Hauptversammlung im März.