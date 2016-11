Haigerloch Schlittenfahrt mit der Bigband BBC 74

Haigerloch. Dort werden populäre Weihnachtslieder aus den unterschiedlichsten Genres (Gospel, Swing, Rock u. Pop) in modernem Gewand und zum Teil mit ganz neuen und eigenen Arrangements dargeboten. Einige der Klassiker erhalten dabei durch die vierstimmige Gesangssektion eine besondere Note. "All I want for Christmas", "Rockabilly Rudolph", "Sleigh Ride", "Winter Wonderland" , "Santa Claus is coming to town" oder "White Christmas" sind nur einige bekannte Beispiele aus dem musikalischen Programm, das die Bigband ihren Zuhörern präsentieren will.

Es gibt aber nicht nur Musik: Die Erzählerin Kathinka Marcks wird dem Publikum unter anderem die Weihnachtsgeschichte darbieten. Die Frau aus Freiburg erzählt sehr persönlich, klar und im besten Sinne "eindringlich". Ihre Geschichten bewegt ein unterschwelliger Humor und fesselnde Augenblicke.

Passend zur Vorweihnachtszeit soll diese ausgefallene Darbietung in der besonderen Atmosphäre einer Kirche stattfinden. Was käme einem da gelegener als die gerade erst aufwändig renovierte barocke Schlosskirche in Haigerloch. Pfarrer Michael Storost konnte prompt als Befürworter und Unterstützer gewonnen werden. Ebenso fand man gleich einen passenden Termin. Bereits in den Jahren 2009, 2011 und 2013 hatte die BBC 74 viel beachtete "Christmas-in-Swing"-Konzerte damals im Salzbergwerk in Stetten. 100 Meter unter Tage wurde vor je weils über 400 Besuchern, im Dezember 2013 gar mit Stargast Ron Williams, gesungen und musiziert.