Haigerloch Schlachtplatte im Nu aufgegessen

Die Aussicht auf leckere Imnauer Schlachtplatte trug maßgeblich dazu bei, dass zur Mittagszeit in der Halle fast kein Platz mehr zu ergattern war. Zu dieser Zeit unterhielt die Kirbefestbesucher der Musikvereins Starzach-Börstingen unter der Leitung von Walter Kittel.

Kurzerhand musste die Bestuhlung der Halle verändert werden. "So haben wir alle Gäste unterbringen können", meinte Ausschussmitglied Michael Edelmann, der wie die anderen Helfer gehörig ins Schwitzen kam. Die Schlachtplatte war wegen der hohen Nachfrage auch relativ schnell ausverkauft, so dass die Musikerküche schon am frühen Nachmittag nur noch Schnitzel mit Beilagen und Heiße Rote anbieten konnte.

Zur Kaffeezeit unterhielt dann der Musikverein aus Weildorf die Gäste mit moderner und traditioneller Blasmusik und abends klang das Fest zu den Klängen und Gesängen der Musikkapelle aus Eutingen im Gäu aus.