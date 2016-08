Haigerloch Schattenplätze waren heiß begehrt

Haigerloch. Nein, am kulinarischen Angebot kann es nicht gelegen haben. Eine Speisekarte mit Backforelle, Fischsuppe und Fischtaler mit Steinpilzrisotto und Sommergemüse ist aller Ehren wert. Und auch wer Fisch nicht mochte, war mit Roten und Schnitzeln bestens bedient.

Auch die Haigerlocher Blasmusikanten mit ihrer 14-köpfigen Besetzung gaben ihr Bestes und unterhielten die Festgäste mit zünftiger Blasmusik. Die kamen zum Mittagessen auch in passabler Zahl – und suchten sich schnell ein Plätzchen unter Sonnenschirmen oder Schatten spendenden Bäumen an der Eyach. Aber so um halb Vier war laut Thorsten Halm, einem der Vereinsvorsitzenden, auch schon das meiste gelaufen. Seiner Einschätzung nach war es für das Fest einfach zu heiß. Kein Wunder, bei Temperaturen um die 30 Grad.