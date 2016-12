Haigerloch Schar der Helfer größer als sonst

Bei der alten Molke in Gruol, in der sich das Lager befindet, trafen sich überraschenderweise über 20 Personen, um den bereit stehenden 40-Fuß-Container zu beladen. Den Vereinsvorsitzenden Gerhard Riebock freute es vor allem, dass ein großer Teil an männlichen Personen mithalf.

Nähmaschinen, rund 70 Fahrräder, Bettwäsche, Kleidungsstücke, Tische und Stühle, Spielsachen und viel mehr kamen in den Container, alles schön verpackt und beschriftet.

Ankommen werden die Waren in der gambischen Hafen- und Hauptstadt Banjul in der dritten Januarwoche. Einige Vereinsmitglieder werden dann auf eigene Kosten nach Gambia fliegen, um bei der Verteilung der Güter zu helfen und sich um die Auszahlung der Patenschaften zu kümmern. Laut Gerhard Riebock soll außerdem in einem Schulgarten ein Brunnen gebaut werden, so dass dort Gemüse angebaut werden kann.