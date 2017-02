Haigerloch Sanierungen an Felsen und Abwasserkanälen

Haigerloch (tk). In den Haigerlocher Ortschaftsräten ist er ein fester Bestandteil, im Haigerlocher Ausschuss dagegen nicht immer üblich: Der Jahresrückblick. Die Ausschussmitglieder hatten per E-Mail an Bürgermeister Heinrich Götz den Wunsch nach einem politischen Resümee des Jahres 2016 geäußert. Götz kam diesem Wunsch am Donnerstag nach.