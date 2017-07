Haigerloch "S’Fritzle kommt au zomm Fescht"

Start ist am heutigen Freitag, 7. Juli, mit einem Handwerkervesper ab 19 Uhr, danach geht’s im ab 20 Uhr mit Whiskey und Guinness und irischer Musik vom Barden Tom Murray nahtlos weiter.

Am Samstag, 8. Juli, frönt der Fanclub einer Trendsportart, die aus Skandinavien kommt. Ab 10 Uhr ist auf dem Bittelbronner Trainingsplatzplatz nämlich ein Bubble-Soccer-Turnier, bei dem die Spieler mit dem Oberkörper in große Plastik-Blasen gesteckt werden. Tacklings, Schubser und Rempeleien gehen also ohne großes Verletzungsrisiko vor sich, machen dafür aber umso mehr Spaß. Ein Team besteht aus vier Feldspielern und einem Torwart. Siegerehrung ist ab 19 Uhr.

Abends haut dann "Rockmeister" – eine angesagte Coverband aus dem Zollernalbkreis – ab 21 Uhr den Gästen Perlen der Rockmusik aus mehreren Jahrzehnten um die Ohren.