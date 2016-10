Haigerloch Rosen gut über den Winter bringen

Rosen, die im Herbst noch gesund und attraktiv sind, sind für fast jeden Garten in der hiesigen Region zu empfehlen. Und weil viele Hobby-Rosengärtner solche widerstandsfähigen Sorten auch in ihrem Garten haben möchten, wird es beim Rosenherbst die Möglichkeit geben, sie zu bestellen. Die Pflanzen werden dann pünktlich zur Pflanzzeit im Herbst geliefert. Am Rosenherbst werden außerdem Erde, Pflanzenschutzmittel, Literatur und Werkzeug, sowie Mulchmaterial angeboten.

Welche Maßnahmen hilfreich sind, damit Rosen den Winter gut überstehen, das erfahren Hobby-Rosengärtner am Sonntag ab 11 Uhr bei einer Führung durch den Garten mit Winfried Werner und bei den beiden Infovorträgen zum Thema Winterschutz um 13 und 15 Uhr mit Christine Volm.

Der Haigerlocher Rosengarten ist noch bis Ende Oktober täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet.