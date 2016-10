Haigerloch Reiten auf der Welle des Erfolges

Danach folgte die lustige Bayerische Olympiade mit neun Teams. Es waren dies aus Trillfingen der Narrenverein, der Schützenverein, der Gesangverein, sowie die Tennis-Damen und die Tennis-Herren. Dazu gesellten sich der SV Stetten, der VfB-Fanclub "Tragisches Dreieck", die SG Weildorf/Bittelbronn und das "Traumduo". Moderiert wurde der Wettbewerb von Adrian Stehle und "DJ C", der zudem den ganzen Abend für die musikalische Unterhaltung zuständig war.

Bierkrug-Zielschieben, Maßkrüge stemmen, Baumstämme absägen, Limbo tanzen: Auf die Oktoberfest-Olympioniken warten einige sportliche Herausforderungen. Als Sieger aus den Spielen ging die SG Weildorf/Bittelbronn hervor, und auf dem zweiten Platz landeten nach einem Stechen die Tennis-Damen vor den Tennis-Herren. Diese Teams erhielten abgestufte Geldpreise.

Rund um die Spiele heizte "DJ C" immer wieder mit volkstümlichen Schlager ein und gegen später durften sich auch die Freunde der Rockmusik über einige Titel freuen. Hielten sich die meisten Gäste in Sachen Stimmung während der Olympiade noch etwas zurück, so wurde nach der Siegerehrung auf der Bühne und auch auf den Bierbänken ausgelassen zur Musik getanzt, geklatscht und -gesungen.

Gute Stimmung herrschte auch am Samstagabend nach dem AH-Kleinfeldturnier in der Halle beim Auftritt der "Lustigen Eyachtäler".

Höhepunkte am Sonntag, dem letzten Festtag, war das Elfmeterturnier mit Trillfinger Vereinen und abends die Ehrung von Spielern und langjährigen Vereinsmitgliedern durch die beiden TSV-Vorsitzenden Simon Fecht und Axel Wick.