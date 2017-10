Haigerloch Rechtlich durchaus möglich

Dessen Auskunft: Nach Paragraf 67 der Gemeindeordnung kann in Gemeinden mit räumlich getrennten Ortsteilen – also auch in Haigerloch – die Ortschaftsverfassung eingeführt werden. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen können Gemeinden frei entscheiden, ob und für welche Ortsteile die Ortschaftsverfassung eingeführt werden soll und wie sie auszugestalten ist. Zwingend ist die Einführung der Ortschaftsverfassung jedoch nicht.