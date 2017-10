Haigerloch (tk). Die Raiffeisenstraße in Haigerloch ist noch nicht komplett ausgebaut. Wann dies geschehe, wollte ein Privatmann in der Bürgerfragestunde des Gemeinderates wissen. Er habe für den Bau mehrerer Häuser erhebliche Anliegerbeiträge bezahlt, aber die Straße sei immer noch nicht gemacht. Man wolle den Endausbau der Straße in den Haushaltsentwurf für 2018 aufnehmen, so antwortete ihm Haupt- und Bauamtsleiter Hans-Martin Schluck. Dann liege es am Gemeinderat, dem Vorhaben zuzustimmen. Auch über den Grünstreifen, der nach ursprünglichen Planung das Gewerbegebiet Madertal zur Wohnbebauung im Weildorfer Kreuz abgrenzen soll, gab Schluck kurz Auskunft. Hier komme man leider mit der Umsetzung nicht weiter, deutete er Schwierigkeiten an ohne aber ins Detail zu gehen.