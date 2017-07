Haigerloch Publikum jubelt den Handwerkern zu

Aber die Mengener laden die Haigerlocher auch immer wieder zu ihrem Heimatfest ein. Und so kam es, dass nach acht Jahren Pause am vergangenen Sonntag eine Delegation mit etwa 20 Personen in die Donaustadt fuhr, um dort am historischen Umzug teilzunehmen. Den größten Teil der Delegation bildeten das "Bläserensemble" des Haigerlocher Handwerkerjahrtags – gestandene Handwerksmeister, die alle auch ein Blasmusik-Instrument beherrschen.

Nach der Ankunft in Mengen gab es zunächst einen herzlichen Empfang mit einem zünftigen Weißwurst-Frühstück und danach wurden die Haigerlocher Gruppe eingekleidet. Zunftmeister Dietmar Eger trug genauso wie sein Amtskollege Joachim Schwarz eine komplette Tracht, die Musiker zumindest eine Barrett-förmige historische Kopfbedeckung.

Mit den Zunftfahnen und den Zunftladen voran, marschierten die Mengener und Haigerlocher Handwerker gemeinsam durch die von Menschenmassen gesäumten Straßen. Die Gruppe kam gut beim Publikum an und bekam immer wieder Szenenapplaus. Nach dem Umzug ließen die Haigerlocher den Festtag im großen Festzelt ausklingen.

Ein echtes Highlight im Terminkalender der Zunft, die am 16. Oktober ihren 149. Jahrtag feiern kann. Weil 2018 der Haigerlocher Handwerkerjahrtag zum 150. Mal begangen wird, soll er dann in einem etwas größeren Rahmen – möglicherweise mit einem Festakt – über die Bühne gehen. Genauere Überlegungen dazu will Zunftmeister Dietmar Eger mit seinen Vorstandskollegen aber noch anstellen. Fix geplant ist derzeit noch nichts.