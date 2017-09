Haigerloch Protestmarsch zum Haus des Ministerpräsidenten

BI zieht zum Privathaus des Ministerpräsidenten

Die Aktivisten von Gegenwind Hohenzollern verabschiedeten sich daher aus der Spaziergruppe und zogen zum Haus von Kretschmann, welches von der Polizei gesichert war. Die Enttäuschung unter den Initiativlern war jedoch groß, als die Polizisten ihnen mitteilten, dass Winfried Kretschmann nicht zu Hause sei.

Nach zähen Diskussionen und lebhaften polizei-internen Beratungen erklärten sich die BI-Vertreter schließlich bereit, den Brief an Kretschmann zu öffnen, so dass die Polizei den höflich formulierten Inhalt samt leerem Umschlag überprüfen konnte. Schließlich erlaubten es die freundlichen Polizisten der Initiative, den Brief in den landesväterlichen Briefkasten zu werfen. Sie hoffen nun auf Antwort aus Stuttgart.

Einen Tag nach dieser Aktion war die Bürgerinitiative Gegenwind auch in Balingen bei einer Veranstaltung zu den landesweiten Energiewendetagen 2017 zugegen. Dort präsentierte man sich mit Schildern und Plakaten und suchte das Gespräch mit dem baden-württembergischen Umweltminister Franz Untersteller, (Die Grünen), der an diesem Tag in Balingen zu Gast war.

Eine ihrer Forderungen an den Landesminister: Die Einführung der bayerischen H10-Regelung. Anders als in Baden-Württemberg ermittelt sie den Mindestabstand zur nächsten Wohnbebauung, indem sie die Höhe der Windräder mit dem Faktor zehn multipliziert.

Auch auf anderer Ebene war die Initiative aktiv. Wenige Tage vor der Bundestagswahl hat sie eine Umfrage unter den jeweils sechs Direktkandidaten von CDU, SPD, Grünen, FDP, Linken und der AfD in beiden Wahlkreisen (Zollernalb-Sigmaringen und Hechingen–Tübingen) gestartet.

Mittels vier Fragen hat "Gegenwind Hohenzollern" den zwölf Kandidaten auf den Zahn gefühlt, um zu erfahren, wie sie zur Windkraftnutzung in der Region Neckar-Alb, zu Windradplanungen im Waldgebiet Hohwacht, zu Abstandsregelungen von Windrädern oder generell zum Eneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) stehen. Außer Stella Kirigiane-Efremidou (SPD) und Claudio Wellington (Die Linke) haben alle geantwortet.

Weitere Informationen: Die Antworten der Kandidaten können bei der Bürgerinitiative unter E-Mail info@gegenwind-hohenzollern.de angefragt werden