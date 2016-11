Haigerloch Protest wird auch in Hart laut

Haigerloch-Hart. Offenbar sei bei der Volksbank der Eindruck entstanden, die Harter würden den Abbau des Geldautomaten einfach so hinnehmen, da aus der Ortschaft noch kein Protest gekommen sei, meinte Ortsvorsteher Thomas Bieger. Dies habe ihm ein Bankkunde nach einer Unterredung mit einem Volksbankvertreter in Haigerloch mitgeteilt. Dabei würden sich die Einwohner durchaus bei ihm beschweren, so der Ortsvorsteher. Er sei deshalb dafür, ebenfalls wie in anderen Orten eine Unterschriftenaktion zu starten.

Im Gremium waren einige skeptisch, was den Nutzen der Aktion betraf. Der Ortschaftsrat einigte sich jedoch darauf, ein Signal zu setzen und möglichst schnell Unterschriftenlisten in den Harter Geschäften und in der Ortschaftsverwaltung auszulegen.

Auf Anfrage von Willi Mesam erklärte Bieger, am Bankautomaten in Hart habe es zwischen 5000 und 10 000 Buchungen im Jahr gegeben, das reiche zwar nicht an die von der Bank geforderten 15000 Buchungen heran, sei aber auch "nicht nix". Außerdem gehe mit dem endgültigen Rückzug der Volksbank aus dem Flecken eine 113-jährige Tradition zu Ende, 1903 sei nämlich die damalige Spar- und Darlehenskasse eingerichtet worden. Bieger präsentierte eine Urkunde zum 50. Jubiläum der Darlehenskasse 1953, er überlege, diese mit einem Trauerflor zu versehen.