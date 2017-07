Haigerloch Polonaise zum alten Pfarrhaus

Haigerloch-Owingen. An jenem Tag wurde das Gründungsprotokoll des "Verein des heiligen Karl Borromäus in Bonn" von Pfarrer Josef Riegger und 90 Fördermitgliedern unterzeichnet. Die Pfarrbücherei selber war bereits im Spätsommer 1927 eröffnet worden.

Von der ersten Stunde an wird die Bücherei bis heute von rein ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreut. Am 31. Dezember 1927 waren 45 Leser angemeldet und konnten auf einen Buchbestand von genau 180 Bänden zugreifen. Das hat sich in den vergangenen Jahrzehnten gewaltig geändert. Aktuell bietet die Owinger Bücherei einen Bestand von über 15 500 Medien in gedruckter und digitaler Form sowie die umfangreichsten digitalen Wissensdatenbanken im Umkreis an. Über 400 Menschen nutzen das große Angebot regelmäßig und bescheren dem Büchereiteam ständig wachsende Entleihzahlen.

90 Jahre müssen gefeiert werden, da sind sich das Team sowie der Träger der Bücherei, die Seelsorgeeinheit Eyachtal – Haigerloch St. Anna, einig. Am Sonntag, 9. Juli wird der Festtag um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Alten Kirche begonnen. Dabei wird Clown "Malu" in Aktion treten – zur Freude der kleinen Gottesdienstbesucher.