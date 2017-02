Haigerloch. Ein Sattelzugfahrer, der am Montagmorgen gegen 6.20 Uhr auf der B 463 in Richtung Autobahn unterwegs war, kam laut Polizei mit seinem Sattelzug in einer lang gezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und streifte hierbei den Seitenspiegel eines entgegen kommenden Lkws. Der Spiegelgehäuse wurde dabei komplett abgerissen. und traf einen hinter dem Lkw fahrenden Mercedes. Der Unfallverursacher, so die Polizei weiter, hielt zwar kurz am Fahrbahnrand an, setze seine Fahrt jedoch kurze Zeit später fort. Der Sachschaden am Lkw, an dem der Spiegel abgerissen wurde, beträgt etwa 500 Euro. Der Schaden am nachfolgenden Personenwagen etwa 100 Euro. Das Hechinger Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall und besonders zum flüchtigen Sattelzug machen können, sich mit ihr in Verbindung zu setzen, Telefon 07471/98 80-0.