Im Rahmen des 26. Bikertreffens des Motorradkellers Gruol am vergangenen Wochenende wurden die größten Motorradgruppen und die Zweiradler mit der weitesten Anreise mit originellen Trophäen bedacht. In der Kategorie "Größte Gruppe" siegten die Motorradfreunde aus Schuttertal (zwei Gruppenmitglieder links) vor den "Flying Porkies" (ganz rechts). Die weiteste Anreise hatten Edith (hinter dem knieenden Timo Wagner vom Motorradkeller) und Mario aus Bayern, die fast 500 Kilometer nach Gruol gefahren waren, was verdeutlicht, wie beliebt die Veranstaltung, nicht nur in der näheren Umgebung ist. Foto: Bäurle