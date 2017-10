Haigerloch Platz für 74 Personen vorhanden

Deshalb orientiert sich die neue Satzung der Stadt auch weitgehend an der Mustersatzung des Gemeindetags. Ihr wichtigster Eckpunkt: für die Nutzung einer solchen Unterkunft einschließlich der Betriebskosten wurden 153,42 Euro pro Wohnplatz und Kalendermonat kalkuliert. Diese Kosten werden in der Praxis meist vom Landratsamt oder dem Job-Center erstattet.

Derzeit gibt es laut Bürgermeister Heinrich Götz vier Asylbewerber in der Kernstadt und je eine Familie, die in Gruol und Trillfingen untergebracht sind. Dazu kommt ein Obdachloser. Inklusive des für rund eine halben Million Euro umgebauten Hauses Oberstadtstraße 13/15 (Platz für 30 Personen) kann die Stadt in fünf Gebäuden Platz für 74 Flüchtlinge oder Obdachlose anbieten.