Haigerloch Platz bei Backküche mit bescheidenen Mitteln herrichten

Ortsvorsteher Markus Gauss nannte die Sanierung und den Umbau des Rathauses mit Feuerwehrmagazin und die Fackwerksanierung am Hagestall als große Maßnahmen in nächster Zeit. Im mittelfristigen Finanzplan der Stadt seien diese für 2018 vorgesehen. Damit kann auch der Ortschaftsrat leben. Für das kommende Jahr hat Gauss neben Feldwegsanierungen Arbeiten am Backhaus und am Jugendraum auf die "To-do-Liste" gesetzt. Dort sind Ausbesserungen am Fachwerk nötig. In der Backküche müssen vier Fenster ausgetauscht werden.

Des Weiteren soll der freie Platz oberhalb der Backküche in einen ordentlichen Zustand versetzt werden. Dort wurde bereits vor zehn Jahren ein Haus abgerissen, seither liegt der Platz brach und wird zum Parken genutzt. Der obere Bereich soll deshalb für "geordnetes Parken" hergerichtet werden. Bedarf dafür sei gegeben, so Gaus. Nutzer des Jugendhauses, die Feuerwehr und Besucher des Rathauses können hier ihre Fahrzeuge abstellen.

Der untere Bereich des Platzes in der Hanglage soll dagegen mit großen Steinen zur Straße und zum oberen Bereich abgegrenzt und bepflanzt werden, eventuell könnte dort auch eine Sitzbank aufgestellt werden. Im Ortschaftsrat war man sich einig, lieber eine bescheidene Lösung anzustreben, die dafür aber zügig realisiert wird. Was das Ganze kosten wird, ist jedoch noch nicht klar.