Haigerloch Planung heißt noch lange nicht Bau

Haigerloch. Zunächst tat er dies bei seiner Hauptversammlung am vergangenen Samstag (wir haben berichtet) und jetzt auch ganz offiziell mit einer Stellungnahme auf der Homepage des NABU-Kreisverbandes Zollernalb.

In der Tat war es dafür wohl auch Zeit geworden, denn bei den bisherigen Versammlungen zum Thema Windkraftnutzung waren NABU-Vertreter –­ sofern überhaupt jemand von der Ortsgruppe Haigerloch/Rangendingen anwesend war – auffällig still. Es gab von den Naturschützern keinerlei Äußerungen zu diesem Thema.

Im Gegensatz zu einigen Anwesenden beim Info-Abend in Hart, hatte Walter Müller vom "Landesverband baden-württembergischer Bürgerinitiativen gegen Windkraft in Natur- und Kulturanlagen" dafür sogar Verständnis. NABU-Vertreter, so Müller, lägen in aller Regel auf einer Wellenlänge mit der Grün geführten Landesregierung und würden demzufolge auch deren politische Grundlinie verfolgen, auch wenn es Widersprüche und Skepsis gäbe.