Haigerloch Pionier gibt den Staffelstab weiter

Haigerloch. Gerhard Riebock hatte bereits zuvor angekündigt, dass er nicht mehr für den Vorsitz des Vereins kandidieren werde. Als Heck schließlich als neuer Vereinsvorsitzender feststand, bedankte er sich bei seinem Vorgänger für dessen jahrelange aufopferungsvolle Tätigkeit als Vereinschef. Durch Gerhard Riebocks Arbeit und Kontakte habe man vieles in Gambia bewegen können. Heck hoffe, dass Riebock ihm weiterhin mit seinem Erfahrungsschatz zur Seite stehe.

Zu Hubert Hecks Stellvertreter wählte die Versammlung Hans Weckenmann, Kassierer bleibt Axel Hackh, als Schriftführerin ließ sich Lisa Hahn im Amt bestätigten. Besitzer sind Heinz Birkle, Martina Heck und Otto Fahrner, Kassenprüfer Fritz Wiest und Hildegard Andrzejczak.

Zuvor hatte Gerhard Riebock in seinem Bericht über das abgelaufene Vereinsjahre den jüngsten Hilfsgütertransport nach Gambia in den Mittelpunkt gestellt. Sofern die Finanzierung stehe, so der Vorsitzende, sei im Herbst die Entsendung eines weiteren Containers mit Hilfsgütern nach Gambia geplant. Um dieses Ziel zu verwirklichen, seien jederzeit Spender willkommen. Vereinschef Riebock bedankte sich bei allen Mitgliedern für deren uneigennütziges Tun und zum Wohle der Not leidenden Menschen in dem westafrikanischen Land.