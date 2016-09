Haigerloch Patricia Kelly spielt erneut im Fürstensaal

Das ursprünglich in der Rottenburger Festhalle geplante Weihnachtskonzert "Blessed Christmas" mit ihr am 26. November muss aus organisatorischen Gründen auf Mittwoch, 21. Dezember, in den Fürstensaal verlegt. Dort gastierte die Sängerin bereits im Herbst 2015 erfolgreich. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Der lokale Ticket-Vorverkauf mit ermäßigten Eintrittskartenpreisen ist gestartet. Die Karten sind bei der Volksbank Hohenzollern-Balingen in deren Hauptgeschäftsstellen Haigerloch, Balingen, Hechingen und Rosenfeld erhältlich. Karten gibt es auch bei "Herzstück ­– Möbel & Mehr" in Bittelbronn, bei den Einrichtungshäusern Wohn Schick in Owingen und Rottweil sowie in Gudruns Strickstüble in Balingen.

TICKETS: Karten kosten für Erwachsene 22 Euro; für Kinder (sechs bis 14 Jahre) zehn Euro. Kinder bis fünf Jahre sind vom Eintritt befreit (kein Sitzplatzanspruch), Menschen mit Behinderung (ab 50 Prozent) sowie je eine Begleitpersonen bezahlen den Kinderpreis.