Haigerloch Parkende Fahrzeuge verengen die Eyachstraße

Haigerloch-Owingen (tk). Mit der Verkehrssituation in der Eyachstraße beschäftigte sich der Owinger Ortschaftsrat in seiner Sitzung am Mittwoch, denn es gab mehrere Fälle, in denen die frisch sanierte Straße zugeparkt war. Anwohner hatten gegenüber Ortsvorsteher Karl-Heinz Binder auch von Rasern berichtet.