Haigerloch Pablo Picasso ist sein großes Vorbild

Der heute in Haigerloch-Stetten lebende Künstler, von Beruf Elektrotechniker, wurde 1947 in Madrid geboren, wo er seine Kindheit verbrachte. In 2008, zwei Jahre nach Renteneintritt, begann er mit der Acrylmalerei. Erste Collagen entstanden. Oliva arbeitete mit Lacken, Ölkreiden, Kohle und Spachtelmassen. Im Jahr 2011 stellte er erstmals seine Werke in der Rehaklinik in Bad Sebastiansweiler aus. 2013 stellte der Maler auf größere Formate um. Erste Experimente mit Sand, Putz, Bodenausgleichsmasse, Asche, Bitumen, Fugenmörtel und Steinmehlen folgten. Größere Ausstellungen in Dormettingen, im Forum Bodelshausen und in der Hohenzollernhalle Bisingen schlossen sich in den Jahren 2014/2015 an.

Zu den Stationen seines künstlerischen Werdegangs gehören Besuche von Workshops in Kaiserslautern, der Akademien Wildkogel und Dornbirn in Österreich, der Akademien in Horn am Bodensee und Augsburg sowie der privaten Malschule Middelmann bei München.