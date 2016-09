Haigerloch-Owingen (tk). Auch in Owingen haben sich aufgrund der personellen Engpässe in der Stadtverwaltung in Haigerloch Veränderungen ergeben. Die Ortschaftsverwaltung ist ab jetzt immer dienstags von 8.30 bis 14.30 Uhr geöffnet und neue Verwaltungsangestellte ist Annette Endress. Sie folgt auf Katja Siedler aus Gruol, die anderthalb Jahre im Owinger Rathaus mitgeschafft hatte und für ihren Einsatz von Ortsvorsteher Karl-Heinz Binder am Donnerstag im Ortschaftsrat ein Lob bekam. Binder selbst kündigte an, ab nächsten Donnerstag seine Ortsvorstehersprechstunden wöchentlich zu halten. Er ist immer von 18 bis 19 Uhr im Rathaus anzutreffen.