Haigerloch Ortsvorsteher greift zur Gitarre

Beim ersten Altennachmittag im neuen Jahr schaute auch Ortsvorsteher Markus Gauss vorbei, informierte über die Geschehnisse in der Gemeinde und lobte das gute Miteinander im Ort. Gauss griff auch zur Gitarre, zeigte sein Talent als Sänger und begleitete gemeinsam gesungene Lieder wie "Von guten Mächten wunderbar geborgen".

Das neue Jahr hat beim Altenwerk einige schöne Veranstaltungen im Gepäck. So wird am 16. Februar gemeinsam Fastnacht gefeiert, dazu kommen auch die Weildorfer Kindergartenkinder. Musikalisch gestaltet wird der Nachmittag von Günter Stehle.

Am 9. März informiert DRK-Ausbilder Engelhart Bettendorf über "Erste Hilfe für Senioren. Der Altennachmittag am 6. April beginnt mit einem Gottesdienst mit Krankensalbung in der Pfarrkirche, anschließend ist gemütliches Beisammensein im Pfarrhaus. Am 11. Mai steht eine Maiandacht auf dem Programm, wo, wann und wie diese stattfindet, wird noch festgelegt. Das Sommerfest wird am 8. Juni stattfinden, bei schönem Wetter auf dem Kirchplatz. Die Kindergartenkinder machen einen Besuch, Günter Stehle sorgt für Musik. Im Juli und August macht das Altenwerk Sommerferien.