Haigerloch Ortschaftsrat versteht Einwände nicht

Haigerloch-Stetten. Die Bauvoranfrage wurde in der Septembersitzung nichtöffentlich behandelt und vom Ortschaftsrat einstimmig befürwortet. Grundsätzlich befürwortet auch der Regionalverband einen Drogeriemarkt in Haigerloch, aber nicht an diesem Standort. Grund: Einzelhandel solle zur Nahversorgung in die Ortsmitte und nicht in Außengebiete.

Der Regionalverband und auch das Regierungspräsidium Tübingen wollen sogar von der Stadt Haigerloch, den Bebauungsplan für das Gewerbegebiet Obere Auchtert, "anzupassen" und den Bau dort zu verhindern. Der bisherige Plan würde einen Drogeriemarkt dagegen erlauben.

Im Stettener Rat stößt dies auf absolutes Unverständnis. Zum einen stehe eine Fläche für einen Markt dieser Größenordnung innerorts weder in der Kernstadt noch in sonst einem Ortsteil zur Verfügung. Außerdem erfülle der Standort im Auchtert andere Forderungen des Regionalplans: Dort sei schon immer Handel angesiedelt gewesen, und bei dem ehemaligen Tankstellengelände handle es sich wahrlich nicht um eine "grüne Wiese". Es gebe also keinen zusätzliche Flächenverbrauch. Der Standort liege zwischen den Ortschaften Owingen und Stetten, die 30 Prozent der Gesamtbevölkerung der Stadt ausmachten. Es gebe einen Fahrradweg und einen Fußweg zur Bushaltestelle in Stetten. Auch für die anderen Haigerlocher sei der geplante Markt, da an der B 463 gelegen, gut zu erreichen, und keine Ortschaft würde mit zusätzlichem Verkehr belastet.