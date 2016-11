Haigerloch Ortschaftsrat ruft Unterschriftenaktion ins Leben

"Das tut im Herzen weh", bekannte Ortsvorsteher Hermann Heim bei gestrigen Jahrtag des Trillfinger Gewerbevereins (siehe obigen Bericht) frank und frei. So ganz will er aber nicht die Flinte ins Korn werfen. Heim hofft, dass man mit beiden Banken "im Guten eine Lösung findet" und sich auf das Aufstellen eines Automaten an einem "zentralen Platz" einigen kann.

Denn sonst wäre der nördliche Teil von Haigerloch überhaupt nicht mehr mit Bankdienstleistungen versorgt, meinte er und führte als Argument an, dass auch viele Kunden von Hart, Bad Imnau oder Wachendorf Bankgeschäfte in Trillfingen erledigt hätten. In Hart und Bad Imnau will die Volksbank nach jetzigem Stand auch die SB-Automaten abbauen, so dass dort nicht einmal mehr eine Geldversorgung gewährleistet ist.

Um dem Wunsch nach einem Geld-Automaten in Trillfingen Nachdruck zu verleihen, hat der Ortschaftsrat jetzt eine Unterschriftenaktion gestartet. Listen wurden an Vereine ausgegeben und liegen auch in Geschäften aus.