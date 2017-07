Neue Hinweisschilder wurden kürzlich an der L 360 an den beiden Ortseingängen in Bad Imnau beim Friedhof und auf der Höhe des ehemaligen Kinderheims auf einem stabilem Betonsockel montiert. Die Wegweiser führen Gäste und Touristen zur örtlichen Gastronomie, zum Kurpark und dem Wanderparkplatz beim Regenüberlaufbecken in Richtung Wachendorf. Foto: Haid