Haigerloch Ölmühleplatz ein einziges Farbenmeer

Haigerloch. Der spät gewählte Termin für dieses Freiluftspektakel barg zwar ein gewisses Risiko in sich, aber letztlich wurde es belohnt und der erstmals von "Haigerloch aktiv" veranstaltete Lichterrausch ein Erfolg auf ganzer Linie. Eine derart große Zahl an Zuschauern wollte sich dieses Spektakel am Samstag bei der Ölmühle in der Unterstadt nicht entgegen lassen, dass die Veranstalter geradezu überrannt wurden.

Fast schneller als man gucken konnte war der Bewirtungsstand von "Haigerloch Aktiv" (Bier, Glühwein, Kinderpunsch und Schupfnudeln) ausverkauft. Und auch die Haigerlocher Narrenzunft, die zur Bewirtung des Lichterrausches ihre Narrenheim geöffnet hatte (Getränke, Rote Würste, Steaks und Butterbrezeln), musste schnell Nachschub besorgen. Die Abiturklasse des Gymnasiums bot Waffeln, Kinderpunsch und Softdrinks an.

Eröffnet wurde das Spektakel von Kindern und Jugendlichen des Haigerlocher Jugendbüros. Bei Einbruch der Dunkelheit zogen sie mit selbst gemachten Kürbisgeistern zum Platz vor der Ölmühle, begleitet von Fackelträgern der Narrenzunft.