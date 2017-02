Haigerloch Oberstadtstraße: Stadt ruft Sigmaringen an

Haigerloch. Er tat dies am Dienstag mit großer Mehrheit und es gab lediglich einige Enthaltungen aus den Reihen der Freien Wähler. Der einzige der gegen den Rechtsweg stimmte, war Bürgermeister Heinrich Götz.

"Die jetzige Regelung ist geschäftsschädigend und beeinträchtigt Geschäfte und Handwerk", erklärte Michael A.C. Ashcroft (CDU). Er hatte sich bereits vor wenigen Tagen im Haigerlocher Ausschuss für eine Klage ausgesprochen. Er sieht den Gemeinderat in gewisser Weise in der Pflicht, die Interessen der Haigerlocher Geschäftswelt zu schützen. Kunden, so Ashcroft weiter, seien aufgrund der Einbahnregelung eher bereit nach Empfingen zu fahren und die Geschäfte würden über Umsatzrückgänge klagen.

Gleichwohl riet er aus Kostengründen davon ab, schon jetzt ein Anwaltsbüro zu beauftragen. Erst solle man das Verwaltungsgericht in Sigmaringen die Frage prüfen lassen, ob eine Klage überhaupt zulässig ist – ein zentraler Punkt, denn das Regierungspräsidium Tübingen hatte den Widerspruch der Stadt gegen die Verkehrsregelung als nicht zulässig abgeschmettert. Sei die Klage zulässig, so Ashcroft, könne man dann im zweiten Schritt ein spezialisiertes Anwaltsbüro beauftragen.