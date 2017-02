Dazwischen warf Ehrenmitglied Charly Winz einen Rückblick auf die 55-jährige Narrengeschichte in Versform und erinnerte an die Personen, die den Verein 1962gründeten und ihn bis zum heutigen Tage am Leben hielten.

Weitere Tanzdarbietungen gab’s danach von den Laibedal-Hexen, welche zusammen mit ihrem Wandersmann einen urigen Hexentanz mit teils akrobatischen Figuren aufs Parkett legten. Den gelungenen Schlusspunkt setzte das Männerballett Schälripple mit ihrem originellen italienischen Tanz "Pizzeria Mafiosi".

Das Publikum war aus dem Häuschen und forderte eine weitere Episode der akrobatischen Männer-Tanzshow. Nach dem Mitternachtsfinale mit allen Akteuren auf der Bühne ging’s auf der Tanzfläche und in der Narrenbar nahtlos weiter.