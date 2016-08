Haigerloch Nutzer auf neue Situation eingestellt

Haigerloch. Als man das Balinger VHS-Programm vor wenigen Tagen aus dem Briefkasten fischen konnte, musste man allerdings schon etwas genauer hingucken, um das zu erkennen. Rechts unten im Eck wies ein Postkartenmotiv von Schloss und Schlosskirche Haigerloch als neue Außenstelle der Volkshochschule Balingen aus.

Damit hatte der Chef der Balinger VHS, Ottmar Erath, zwar Wort gehalten, aber optisch richtig auffällig war die versprochene Präsentation auf dem Titelblatt nun auch wieder nicht. Kritik dieser Art lässt Erath gerne gelten. Die Darstellung, so erklärt er, sei ein wenig der Eile geschuldet, in der das neue VHS-Programm entstanden sei. Grundsätzlich, hält Erath es für überlegenswert, alle Außenstellen der VHS Balingen – neben Haigerloch also auch das Obere Schlichemtal, Rosenfeld und Nusplingen – auf künftigen Titelblättern optisch stärker zu präsentieren. Dafür müsse man die Titelseite aber wohl grundlegend neu gestalten und dafür sei jetzt nicht mehr die Zeit gewesen.

Ansonsten ist Erath mit der Präsentation der Haigerlocher Volkshochschul-Angebote im Balinger VHS-Programm zufrieden. Viele Bereiche seien abgedeckt und man biete eine Mischung aus "Bekanntem um Bewährten". Die letzten Abstimmungsgespräche, was man ins Balinger VHS-Heft aufnehme, seien mit Bürgermeister Götz und dem Kulturbüro der Stadt erfolgt, das bisher fürs VHS-Programm zuständig war.