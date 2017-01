Haigerloch Nur eine sichere Gesellschaft ist frei

In Baden-Württemberg sei die wirtschaftliche Lage nach wie vor gut, das sei aber kein Grund, sich zurückzulehnen. Man müsse die Chancen der Globalisierung nutzen, aber auch die Bedenken der Menschen gegen CETA und TTIPP ernst nehmen, um das Feld nicht den Populisten zu überlassen. Die Bürger müssten für die Herausforderungen der Digitalisierung fit gemacht und Forschung und Entwicklung gestärkt werden, damit Deutschland seinen Anteil am weltweiten Markt, zum Beispiel bei der Elektro-Mobilität, halten und ausbauen könne. Als weitere Aufgaben nannte Wicker die Förderung des Wohnungsbaus sowie Investition in den Straßenbau.

In Sachen Bildungspolitik meinte der Ministerialdirektor, an den Schulen müsste wieder Ruhe einkehren, damit sie sowohl Wissen als auch Umgangsformen vermitteln könnten. Alles in allem, resümierte Wicker, sei Baden-württemberg gut aufgestellt. "2017 wird ein gutes Jahr", zeigte er sich optimistisch.

Der Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß ging auf die Landtagswahl ein. Die Schwarz-grüne Koalition sei die richtige Entscheidung gewesen, die CDU sei mit wichtigen Ressorts wie Wirtschaft und Bildung an der Regierung beteiligt. Landrat Günther-Martin Pauli lobte die gute Vernetzung des Landkreises mit der Politik. Die CDU, forderte er, müsse sich wieder verstärkt um die kleinen Sorgen der Menschen kümmern. Es sei jedoch nicht möglich, alle Ängste "wegzuzaubern".