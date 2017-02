Haigerloch Noch mitten im Planungsprozess

Beschlossen, so der Verbandsvorsitzende, sei im momentanen Stadium zwar noch gar nichts, aber man habe als Regionalverband von der Landesregierung den klaren Auftrag bekommen, so genannte Vorranggebiete für Windkraftanlage zu finden Dies ist offenbar aber nicht etwa nur der Wille einer grün-geführten Landespolitik. Höschele: "Alle Farben der Politik sind am Thema Windkraft dran."

Wie man auf konzeptioneller Ebene eine solche Standortsuche betreibt, das zeigten danach die mit vielen Fakten gespickten Präsentationen von RVNA-Direktor Dirk Seidemann als auch von RVNA-Planer Peter Seiffert und Ralph Maurer vom Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien am Regierungspräsidium Tübingen auf.

Viele Kriterien sind diesen Darstellungen zufolge bei der Suche nach Standorten zu berücksichtigen. Ein maßgeblicher Punkt ist natürlich die Stärke, mit der der Wind weht – die Planer sprechen von Windhöffigkeit. Dann muss festgestellt werden, welche Zonen tabu sind, weil sie zu dicht an einer Wohnbebauung liegen oder weil es Konflikte mit Naturschutzgebieten, geschützten Tierarten oder Denkmalen gibt. Dazu gesellt sich noch eine Reihe anderer Ausschlusskriterien

Nach diesen Prinzipien wird das Raster für die in Frage kommenden Standorte am Ende immer enger gezogen. Im Bereich Neckar-Alb erweisen sich nach derzeitigem Stand der Dinge acht Gebiete als Windkraft-tauglich.

Dabei handelt es sich um Flächen auf der Alb bei Eng­stingen, Gomadingen, Hohenstein, Pfronstetten, Zwiefalfen, Hayingen und Römerstein. Zu diesen gesellt sich als einzige Fläche im Raum zwischen Neckar und Alb auch die Hohwacht wo rein theoretisch zehn bis 15 Windräder auf vier Teilflächen (Gesamtflächenpotenzial 114 Hektar) Platz finden könnten.

Aber ob es auch tatsächlich so viele werden, ob weniger oder am Ende kein einziges Windrad gebaut wird – das ist im Moment noch völlig offen. Noch steht der Regionalverband mitten in dem vor drei Jahren begonnenen Planungsprozess. Vor 2018, so schätzte Eugen Höschele, dürfte das Verfahren für den Teilregionalplan Windkraft nicht abgeschlossen sein.

Außerdem: Die Planung ist das eine, entscheidend ist, ob der Standort nachher auch einem potenziellen Investor rentabel genug erscheint. Dass die Hohwacht kein einfacher Standort für Windkrafträder ist, daraus machte am Mittwoch niemand der Experten einen Hehl.

Trotz viel offener Fragen und einer lebhaften Debatte (siehe Bericht unten) brach RVNA-Direktor Dirk Seidemann eine Lanze für Windkraft. "Ihre Realisierung verdient alle Unterstützung. Sie ist die günstigste Art, Strom zu erzeugen und als zentrales Element in Zeiten des Klimawandels unerlässlich."