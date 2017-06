Haigerloch Neues Trauzimmer in der Ölmühle erlebt seine Premiere

Die städtische Standesbeamtin Klaudia Binanzer traute Gaby Riegger und Alexander Löffler, beide aus Haigerloch. Beide, so erzählt Binanzer, wollten sich das Ja-Wort eigentlich im Balinger Schloss geben, aber als sie mitbekommen hätten, dass dies ab jetzt auch in der Ölmühle in der Pfluggasse möglich sei, hätten sie sich umentschieden.

Der Raum in der Ölmühle, das lässt sich sicherlich sagen, bot für diesen besonderen Tag im Leben des jungen Brautpaars durchaus einen schönen Rahmen, insbesondere als die beiden vor den Augen ihrer Familien und Begleiter elegant durch den großen Torbogen schritten.

Dass der gewählte Trauungsort vorher heiße Debatten ausgelöst hatte, war den Beteiligten gestern durchaus bewusst. Der vom Gemeinderat abgesegnete Vorschlag der Stadt hatte vor allem unter den Vereinen, welche die Ölmühle – und speziell diesen Raum –­ nutzen für Kritik gesorgt. Sie seien bei der Entscheidung übergangen worden, lautete der Vorwurf an die Stadt. Sogar eine Unterschriftenaktion war gestartet worden. Übrigens, so verriet Standesbeamtin Binanzer unserer Zeitung: die nächsten beiden Termine für standesamtliche Trauungen in der Ölmühle stehen bereits fest.