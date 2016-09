Haigerloch Neues Einsatzfahrzeug für Weildorf wird ausgeschrieben

Und – der schlechten Nachrichten nicht genug – der Zuschuss fürs Feuerwehrhaus in Hart (etwa 60 000 Euro) verfällt am 13. Oktober (siehe obigen Bericht). Laut Brandschutzbedarfsplan hätten 2017 zudem zwei Pritschenfahrzeuge mit Doppelkabine für die Abteilungen Bad Imnau und Trillfingen angeschafft werden sollen. Ein Angebot für zwei Fahrzeuge zu einem Gesamtpreis von knapp 65 000 Euro lag bereits vor.

Nachdem zwar kein direkten Zuschuss für das TSF-W in Weildorf in Aussicht stand, hatte Kreisbrandmeister Hermann nach Darstellung von Wenz immerhin signalisiert, dass man etwas mehr als die Hälfte des Zuschusses fürs Harter Feuerwehrhaus (etwa 31 000 Euro) in einen Regelzuschuss fürs Feuerwehrauto in Weildorf umwandeln könnte. Damit zeigte sich auch der Gemeinderat mehrheitlich einverstanden und beschloss, die Fahrzeugbeschaffung auszuschreiben, weil das alte Weildorfer TSF (Baujahr 1985) dringend ersetzt werden sollte.

Was die zwei Mannschaftstransporter betrifft, schlug Gesamtwehrkommandant Wenz dem Gemeinderat vor, erst mal nur einen zu kaufen und den nächsten 2020. Ein Angebot für einen VW Crafter mit 136 PS liegt bereits vor, die Kosten bewegen sich in der Größenordnung von rund 32 500 Euro.