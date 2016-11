Haigerloch Neues Bauland in der Kernstadt

Der Gemeinderat billigte am Donnerstag den von Hauptamtsleiter Hans-Martin Schluck vorgestellten Entwurf für das Baugebiet. Auf etwa 3,8 Hektar Fläche bietet dieser neue Bauabschnitt Platz für rund 58 Wohnhäuser. Die Vorentwurfsplanung lag vom 5. September bis 6. Oktober öffentlich aus und die Träger öffentlicher Belange hatten in ihren Stellungnahmen keine größeren Beanstandungen an der Grundkonzeption des Baugebietes. Auch die umweltrechtlichen Belange (Artenschutz und Bepflanzung) sind in den Entwurf eingearbeitet. Niederschlagswasser wird getrennt vom Schmutzwasser in die nordwestlich der Bebauung "Stieglesfeld" gelegene Retentions- und Versickerungsmulde abgeleitet.

Der Entwurf geht nun erneut in die öffentliche Auslage und kann danach – sofern keine gravierenden Bedenken auftauchen – vom Gemeinderat als Satzung beschlossen werden.