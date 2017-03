Haigerloch Neue Zielgruppen erschließen

Margarethe Kollmar erwähnte auch die kleine Feierstunde in der Synagoge anlässlich der Verleihung der Landesehrennadel an Helmut Gabeli, die Führung von Robert Frank zum Europäischen Tag der jüdischen Kultur und den Besuch des in Australien lebenden Garry Fabian, einem Überlebenden des KZ Theresienstadt. Der Gedenkstättenverbund Gäu-Neckar-Alb hat die Anlage einer Datenbank initiiert, die die Suche nach Lebensdaten jüdischer Menschen ermöglicht Robert Frank pflegt die Daten für aus Haigerloch stammende Familien ein, informierte Kollmar.

Laut Kassierer Roland Höhnisch beträgt der Kontostand 25 000 Euro. Eine Spende von 5900 Euro für den Ausbau eines Archiv- und Besprechungsraums und der Zuschuss vom Land in Höhe von knapp 7000 Euro jährlich täten dem Verein gut. Die Einnahmen aus dem Museum belaufen sich auf 4400 Euro aus Eintrittsgeldern und Spenden sowie dem Verkauf von Medien. 2016 zählte die Synagoge 2178 Besucher, davon gut 1000 in Gruppen, die Zahl der Gruppen steige. 13 bis 15 Prozent der Besucher seien Jugendliche.

Klaus Schubert sprach von erfreulichen Rücklagen, nachdem der Verein zehn Jahre lang jeden Cent umgedreht habe. Helmut Opferkuch will den Verein beim Ausbau des Besprechungsraums unterstützen. Kassenprüfer Konrad Wiget beantragte die Entlastung des Kassierers und des Vorstandes, die Lothar Vees von der Initiative Alte Synagoge Hechingen herbeiführte.

Die neue pädagogische Mitarbeiterin Viola Faiss stellte ihre Arbeit vor. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche ab dem Vorschulalter. Damit will der Verein seine Zielgruppe erweitern und vor allem im Hinblick auf Kinder neue Formen des Gedenkens ermöglichen. Martin Ulmer, Geschäftsführer des Gedenkstättenverbunds Neckar-Alb, lobte diese Initiative und informierte in der Sitzung über die Möglichkeit, Schüler zu Jugendguides für die Gedenkstättenarbeit auszubilden.