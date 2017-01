Steffi Löchel und Lorena Eberhart ließen am Dreikönigstag die Taufe zum Harter Speckfresser über sich ergehen. Sie erhielten ihre Speckfressermaske aus den Händen von Hexenmeister Sven Pecho und Oachwald-Hexa Vorstand David Fechter. Zu einer Oachwald-Zigeunerin wurde Oana Mindriano in der Zigeunerweihe befördert. Das Spektakel fand in der Festhalle in Hart statt. Foto: Lenski