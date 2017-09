Haigerloch Neue Bauplätze sind in Sichtweite

Haigerloch-Trillfingen. In Trillfingen gibt es derzeit nur noch einen städtischen Bauplatz aber viel Bauinteresse, deshalb soll rasch wieder ein Angebot her. Dieses soll hauptsächlich am westlichen Ortsrand (Neubaugebiet "Hinter Gärten/Auf Bergen III") entstehen und zwar auf der Acker- und Baumwiesenfläche hinter dem Stichstück "Am Bickeler". Dort könnten etwa 15 Bauplätze entstehen.

Schon Anfang Juli hatte der Gemeinderat den Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes "Am Bickeler" gefasst, daraufhin ging der Plan in die öffentliche Auslage und am Dienstag wurden im Gemeinderat die Stellungnahmen präsentiert, die sich aus dem Anhörungsverfahren ergeben hatten.

Im Großen und Ganzen gibt es kaum Konfliktpotenzial bei der Erschließung des Gebietes, Hinweise kamen hauptsächlich vom Naturschutz. Er empfiehlt Obstbäume auf nicht überbaubaren Flächen zu erhalten und gibt auch die Anregung dazu, Vogelnistkästen und Fledermauskästen aufzustellen und für Hornissen-Quartiere zu sorgen.