Haigerloch Neue Ausrüstung für den Bauhof

Ein Iseki-Traktor, der aufgrund eines Motorschadens im Januar 2017 außer Betrieb genommen werden musste, wird durch einen Traktor der Marke John Deere samt Anbaugeräten ersetzt. Ihn liefert die Firma Braun aus Owingen. Sie hatte das günstiges Angebot mit rund 47 000 Euro abgegeben. Einen Anhänger zu einem Preis von knapp 5500 Euro liefert die Firma Hirth aus Deisslingen.

Ausgerüstet wird der Bauhof auch mit einer neuen Vibrationswalze des Typs Wacker RD 18, die für Asphaltarbeiten eingesetzt wird. Sie kostet rund 22 900 Euro und ersetzt eine alte Walze Baujahr 1991. Zudem erhält der Bauhof eine Wacker-Vibrationsplatte für Kosten von rund 8100 Euro, die für Verdichtungsarbeiten bei Pflasterarbeiten, Grabenverfüllungen und kleineren Wegereparaturen eingesetzt wird.

Weil in dieser Woche zu allem Übel bei einer TÜV-Begutachtung gravierende Schäden am Rahmen, Fahrwerk und Bremsen eines Transportanhängers festgestellt wurden, ist wohl kurzfristig auch die Anschaffung eines neuen 10-Tonner-Anhängers fällig. Um auf die Situation reagieren zu können, will die Stadtverwaltung den Kauf eines Schneepfluges verschieben.