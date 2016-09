Haigerloch Nervenkitzel trifft auf Dichtkunst

Jane Hunt wurde 1975 in Stuttgart geboren und lebt heute mit ihrer Familie weiterhin in Süddeutschland. Seit jeher begeistern sie Bücher. Eines Tages begann sie selber zu schreiben und veröffentlichte mittlerweile schon eine Vielzahl von Romanen. Richard Schreiber war schon als Jugendlicher von der Dichtkunst verschiedener Epochen angetan. Inspiriert davon, begann er selbst kleine Kunstwerke zu verfassen.

Abwechselnd werden die beiden Autoren Hunt und Schreiber ihre Zuhörer in der Owinger Bücherei in die sanften Wogen der Dichtkunst, Prosa und märchenhaften Erzählungen sowie in die spannende und Adrenalin fördernde Welt des Verbrechens aber auch der Herz zerreißenden Liebe entführen.

Hunt wird hierbei aus ihrem neuesten Werk "Kein Vergessen" vorlesen. In diesem Buch geht es um Leena, eine Frau, die lange Jahre von ihrer Heimat Irland getrennt war. Eines Tages kehrt sie dorthin zurück. Doch das Land und ihr Leben sind nicht mehr so, wie sie es in Erinnerung hat. Sie kann nicht in ihr Elternhaus zurück, hat kein Geld und keine Arbeit. Das Einzige was ihr bleibt, ist der Friedhof, denn dort sind die Gräber ihrer Eltern und Großeltern.