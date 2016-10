Haigerloch Naturverjüngung eine Chance geben

Haigerloch-Owingen. Es war aber nicht nur ein räumlich weiter Bogen, der von der Schlosserei Beck in der Römerstraße bis hinauf zum Großen Warrenberg und wieder zurück in den Ort führte, sondern auch thematisch. Münch hatte sich mehrere Anlaufstellen ausgesucht, an denen er aktuelle forstwirtschaftliche Themen anschaulich darstellen konnte. Und dabei spannte er den Bogen weit: Gleich an der ersten Stelle, im Oberhardt, zeigte er, wie sich eine im Jahr 2007 angelegte Lauholzkultur – übrigens das Jahr, in dem er das Forstrevier Owingen in seine Zuständigkeit übernahm – entwickelt. Angepflanzt wurden dort Stieleichen und Wildkirschen, diese sind mit schützenden Wuchshüllen ummantelt. Außerdem wachsen an dieser Stelle auf ganz natürliche Weise Kiefern, Weißtannen, Fichten und Sträucher, so dass sich irgendwann in Zukunft ein gesunder Mischwald ergibt.

Von den vor ein paar Jahren gesetzten Eichen, so erklärte Münch seinen staunenden Zuhörern, werden in ferner Zukunft nur ganz wenige übrig bleiben. Maximal alle 15 bis 17 Meter wird man dann eine Eiche finden. Die Probleme, mit denen häufig Privatwaldbesitzer zu kämpfen haben, zeigte Münch danach an einem Privatwald mit ausschließlichem Fichtenbestand. Oft werde viel zu spät mit der Durchforstung begonnen, damit der Wald dadurch durchmischt und im Endeffekt stabiler werde (zum Beispiel gegen Schneedruck).

Gelungene Beispiele einer sich durchsetzenden Naturverjüngung (das natürliche Wachsen junger Baumtriebe) begutachtete die Gruppe danach im Herrenwald. Um dies zu erreichen, sind allerdings auch die Jäger gefordert: Sie sorgen für die Regulierung der Wildzahlen und letztendlich dafür, dass die Naturverjüngung eine Chance bekommt und nicht durch übermäßigen Wildverbiss schon im Keim erstickt wird.