Haigerloch Naturschutz und Energienutzung in Einklang bringen

Genauer gesagt: die LNV-Arbeitskreise aus den Landkreisen Zollernalb und Reutlingen haben eine dreiseitige Stellungnahme zum Entwurf des Teilregionalplans Windkraft verfasst.

Grundsätzlich, so schreibt der LNV-Vorsitzende Andreas Linsmeier, würden die an der Stellungnahme beteiligten Verbände das "Bestreben des Regionalverbandes mit der Ausweisung von Vorranggebieten für Standorte regionalbedeutsamer Windkraftanlagen einen Beitrag zur Energiewende zu leisten" begrüßen. Man sei davon überzeugt, dass es möglich ist, durch konsequente Beachtung der Vorgaben zum Schutz von Natur und Landschaft zu einer verträglichen Nutzung regenerativer Energien zu kommen.

Der LNV macht in seiner Stellungnahme zwar Anregungungen zu allen acht bisher für Windkraftnutzung in Betracht kommenden Vorranggebieten im Wirkungskreis des Regionalverbandes, am ausführlichsten geht er aber auf den Standort "Hohwacht" ein. Er weist den Regionalverband darauf hin, dass dort eine Verwirklichung künftiger Anlagen am Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten scheitern könnte.