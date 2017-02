Haigerloch-Bad Imnau - Eine ausgesprochen tolle und fröhliche Stimmung herrschte im großen zweigeteilten Festzelt bei der Blubberparty zum 55. Geburtstag des Narrenvereins Bad Imnau am Fasnetsfreitag. Während in der einen Hälfte DJ EI Diestro mit Ohrwürmern die überwiegend jungen Gäste bei Laune hielt, waren auf der vorderen Zelthälfte Aufführungen der Guggenmusiker und der Tanzgarden bei der Imnauer Narrennacht angesagt. Bis tief in die Nacht hinein wurde der närrische Geburtstag gebührend im proppevollen Zelt gefeiert.